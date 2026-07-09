Il “TIM Battiti Live 2026” torna su Canale 5 il 9 luglio, condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. La serata vede la partecipazione di vari cantanti e ospiti, con una scaletta ancora da definire. È il festival musicale estivo più seguito, trasmesso in diretta televisiva. La trasmissione si svolge in una location all’aperto, con un ricco programma di esibizioni dal vivo.

Torna l’appuntamento con il “ TIM Battiti Live 2026 “, il festival musicale più amato dell’estate presentato da Ilary Blasi con la partecipazione di Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia su Canale 5. Scopriamo insieme gli ospiti e la scaletta della seconda puntata di stasera, giovedì 9 luglio 2026, su Canale 5. Tim Battiti Live 2026 date e dove vederlo in tv Stasera, giovedì 9 luglio 2026, dalle ore 21.20 su Canale 5, appuntamento con la seconda puntata del “ TIM Battiti Live 2026 “, l’evento musicale dell’estate con protagonisti gli artisti più amati della musica italiana e internazionale. Sul palcoscenico, allestito a Trani, una delle splendida località della Puglia, ritroviamo la regina dell’estate Ilary Blasi accompagnata quest’anno da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “TIM Battiti Live 2026”: ospiti, cantanti e scaletta della puntata del 9 luglio 2026 su Canale 5

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Promo con cast della prima puntata di Battiti Live Spring in onda stasera alle 21.50 su Canale 5

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Stasera alle 21.30 su Canale 5 parte TIM Battiti Live 2026, da Trani. Conducono Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Sul palco Achille Lauro, Angelina Mango e Mengoni, Annalisa, PTN, Gigi D'Alessio e altri. - X x.com

Biglietto battiti live 28/06/26 reddit

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