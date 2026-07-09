TIM Battiti Live 2026 | ospiti cantanti e scaletta della puntata del 9 luglio 2026 su Canale 5

Da superguidatv.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il “TIM Battiti Live 2026” torna su Canale 5 il 9 luglio, condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. La serata vede la partecipazione di vari cantanti e ospiti, con una scaletta ancora da definire. È il festival musicale estivo più seguito, trasmesso in diretta televisiva. La trasmissione si svolge in una location all’aperto, con un ricco programma di esibizioni dal vivo.

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Torna l’appuntamento con il “ TIM Battiti Live 2026 “, il festival musicale più amato dell’estate presentato da Ilary Blasi con la partecipazione di Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia su Canale 5. Scopriamo insieme gli ospiti e la scaletta della seconda puntata di stasera, giovedì 9 luglio 2026, su Canale 5. Tim Battiti Live 2026 date e dove vederlo in tv  Stasera, giovedì 9 luglio 2026, dalle ore 21.20 su Canale 5, appuntamento con la seconda puntata del “ TIM Battiti Live 2026 “, l’evento musicale dell’estate con protagonisti gli artisti più amati della musica italiana e internazionale. Sul palcoscenico, allestito a Trani, una delle splendida località della Puglia, ritroviamo la regina dell’estate Ilary Blasi accompagnata quest’anno da  Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

tim battiti live 2026 ospiti cantanti e scaletta della puntata del 9 luglio 2026 su canale 5
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