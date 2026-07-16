TIM Battiti Live 2026 | ospiti cantanti e scaletta della puntata del 16 luglio 2026 su Canale 5

Notizia in breve

La puntata di “TIM Battiti Live 2026” del 16 luglio andrà in onda su Canale 5, con Ilary Blasi come conduttrice e la partecipazione di Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. È il primo appuntamento della stagione e presenta una scaletta con diversi cantanti e ospiti ancora da annunciare. La trasmissione si svolge in diretta e si concentra sulla musica dal vivo, con performance di artisti italiani e internazionali.