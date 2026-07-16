TIM Battiti Live 2026 | ospiti cantanti e scaletta della puntata del 16 luglio 2026 su Canale 5
La puntata di “TIM Battiti Live 2026” del 16 luglio andrà in onda su Canale 5, con Ilary Blasi come conduttrice e la partecipazione di Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. È il primo appuntamento della stagione e presenta una scaletta con diversi cantanti e ospiti ancora da annunciare. La trasmissione si svolge in diretta e si concentra sulla musica dal vivo, con performance di artisti italiani e internazionali.
Tutto pronto per una nuova puntata del “ TIM Battiti Live 2026 “, il festival musicale più amato dell’estate presentato da Ilary Blasi con la partecipazione di Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia su Canale 5. Ecco gli ospiti e la scaletta della terza puntata di stasera, giovedì 16 luglio 2026, su Canale 5. Tim Battiti Live 2026 tappe terza puntata: da Trani a Bari e Alberobello. Stasera, giovedì 16 luglio 2026, dalle ore 21.20 su Canale 5, va in onda la terza puntata del “ TIM Battiti Live 2026 “, l’evento musicale dell’estate con protagonisti gli artisti più amati della musica italiana e internazionale. Ilary Blasi, accompagnata quest’anno da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, torna sul palcoscenico allestito a Trani per presentare le canzoni dell’estate 2026. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Promo con cast della prima puntata di Battiti Live Spring in onda stasera alle 21.50 su Canale 5
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Questa sera, giovedì 16 luglio, ci sarà la terza puntata di Tim Battiti Live 2026, condotto da Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia a Trani. Chi sono i cantanti che si esibiranno https://fanpa.ge/9kDp2 facebook
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