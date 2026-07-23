Una donazione di poltrone sarà destinata alla biblioteca del design di Tilane, un centro culturale molto frequentato dall’hinterland. La donazione, annunciata recentemente, mira a migliorare gli spazi dedicati alla lettura e allo studio. La biblioteca, conosciuta come punto di riferimento per la comunità, continuerà così a investire nella qualità dell’ambiente e nell’accoglienza dei visitatori.

La biblioteca del design attrae anche un mecenate. Tilane continua a investire nella qualità degli spazi dedicati alla cultura e alla comunità: un’altra novità contribuirà infatti a migliorare l’esperienza di chi ogni giorno frequenta il centro culturale, punto di riferimento per tutto l’hinterland. Filippo Berto, amministratore unico della Berto srl di Meda, ha deciso di effettuare una donazione allo spazio civico padernese. L’azienda regalerà 20 poltrone destinate all’area della biblioteca e punto di aggregazione. "Tilane è uno dei luoghi simbolo della nostra città, uno spazio aperto, vissuto ogni giorno da persone di tutte le età, conosciuto e apprezzato oltre i confini di Paderno Dugnano - ha commentato la sindaca Anna Varisco - Investire nella qualità dei suoi ambienti significa investire nella comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tilane, culla del design: arriva la donazione di poltrone

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