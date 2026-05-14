Blue Design Summit 2026 | La Spezia si conferma capitale globale dei superyacht e del design d’avanguardia

La città della Liguria si prepara ad accogliere il Blue Design Summit 2026, un evento dedicato al settore dei superyacht, del design e dell’architettura costiera. L’iniziativa riunisce professionisti e aziende internazionali che si concentrano sulle innovazioni nel campo della nautica di lusso e delle tecnologie applicate al mare. La manifestazione si svolgerà nel corso del prossimo anno, attirando attenzione mondiale sulla regione come punto di riferimento per il settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui