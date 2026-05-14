Blue Design Summit 2026 | La Spezia si conferma capitale globale dei superyacht e del design d’avanguardia
La città della Liguria si prepara ad accogliere il Blue Design Summit 2026, un evento dedicato al settore dei superyacht, del design e dell’architettura costiera. L’iniziativa riunisce professionisti e aziende internazionali che si concentrano sulle innovazioni nel campo della nautica di lusso e delle tecnologie applicate al mare. La manifestazione si svolgerà nel corso del prossimo anno, attirando attenzione mondiale sulla regione come punto di riferimento per il settore.
Il futuro della nautica di lusso, dell’architettura costiera e della tecnologia applicata al mare fa tappa in Liguria. Dal 18 al 20 maggio, la prestigiosa cornice del Teatro Civico della Spezia ospiterà la terza edizione del Blue Design Summit (BDS26). L’evento si consolida come l’appuntamento di riferimento internazionale per l’universo dei superyacht e, più in generale, per l’esplorazione del rapporto simbiotico tra design e acqua. Il focus della tre giorni non si limiterà alle sole imbarcazioni private: al centro del dibattito ci saranno i progetti dei grandi waterfront urbani, il cruise design per le navi da crociera, la progettazione di resort galleggianti, marine e yacht club di lusso. 🔗 Leggi su Newsagent.it
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