Tiffany Stratton ha commentato le critiche alla docuserie WWE Unreal, affermando che chi non la apprezza può semplicemente non guardarla. La wrestler ha risposto alle opinioni negative espresse da alcuni fan, sottolineando che non si può accontentare tutti. La serie, andata in onda di recente, ha diviso gli spettatori, alcuni apprezzando il formato e altri criticandolo. Stratton si è limitata a invitare gli spettatori a fare una scelta personale riguardo alla visione.

Non tutti i fan hanno apprezzato la docuserie WWE Unreal, ma Tiffany Stratton non sembra essere d’accordo con le critiche ricevute. Dal suo debutto su Netflix, Unreal ha diviso il pubblico del wrestling: alcuni spettatori sostengono che la serie riveli troppo del processo creativo della WWE e tolga parte della magia che circonda lo spettacolo. Stratton, però, non condivide affatto questa visione e ha risposto alle polemiche durante un’intervista al Rich Eisen Show: “Come hai detto tu, le persone che si lamentano online sono anche le stesse che si siedono a guardarlo, quindi non ha molto senso. Se non ti piace, semplicemente non guardarlo”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Tiffany Stratton risponde alle critiche su WWE Unreal: “Se non ti piace, non guardarlo”

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Tiffany Stratton Responds To Viral Love Triangle Rumors

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