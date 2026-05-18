WWE | Tiffany Stratton smentisce le voci sul licenziamento di Giovanni Vinci

Recentemente, Tiffany Stratton ha pubblicamente negato le voci che riportavano il licenziamento di Giovanni Vinci, chiarendo la situazione attraverso i propri canali ufficiali. Le indiscrezioni circolate online avevano generato clamore tra i fan e gli addetti ai lavori, ma la wrestler ha confermato che Vinci continua a far parte del roster della WWE. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulla questione, né sono state ufficializzate altre notizie riguardanti il futuro professionale del wrestler.

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Tiffany Stratton ha finalmente deciso di mettere a tacere una delle voci più assurde circolate online negli ultimi tempi. Durante una recente diretta su Twitch, la campionessa ha risposto direttamente alle speculazioni secondo cui l’ex superstar WWE, Giovanni Vinci, sarebbe stato licenziato dopo aver presumibilmente flirtato con lei mentre era fidanzata con Ludwig Kaiser: “È stato licenziato perché flirtava con Tiffany. Il suo fidanzato andò a riferire tutto a Triple H, così mandarono qualcuno a umiliarlo e poi lo licenziarono. Adesso Tiffany sta con un altro ragazzo, il grande americano ha un’altra fidanzata, e questo tizio è finito in TNA. La vita sa essere sorprendente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Tiffany Stratton smentisce le voci sul licenziamento di Giovanni Vinci ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tiffany Stratton Entrance: WWE SmackDown, April 17, 2026 Sullo stesso argomento WWE: Tiffany Stratton commenta i rumor sul possibile match a WrestleMania 42Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci su un possibile grande match per Tiffany Stratton a WrestleMania 42, ma la stessa superstar ha... WWE: Lo sfogo di Tiffany Stratton sull’esclusione da WrestleManiaLa quarantaduesima edizione di WrestleMania ha fatto molto discutere non solo per le presenze, ma anche (e soprattutto) per diverse assenze.