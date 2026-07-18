WWE | Tiffany Stratton a SummerSlam i fan protestano per la corsa al secondo titolo

Tiffany Stratton si prepara per SummerSlam dopo aver ottenuto la qualificazione nella puntata di SmackDown della scorsa notte. La notizia ha scatenato proteste tra i fan, che criticano la sua corsa al secondo titolo. La partecipazione alla pay-per-view è ora confermata, anche se l’attenzione resta alta tra gli spettatori. Non sono ancora stati annunciati dettagli sulla sua presenza o eventuali match specifici.

Tiffany Stratton è ufficialmente diretta a SummerSlam dopo la puntata di SmackDown della scorsa notte, ma la sua qualificazione non ha fatto felici tutti i fan. La WWE Women’s United States Champion ha sconfitto Jacy Jayne conquistando un posto nel Ladder Match per il WWE Women’s Championship ad interim, ma subito dopo il match molti spettatori hanno espresso il loro disappunto sui social, chiedendosi perché una Superstar che possiede già un titolo debba avere un’altra opportunità titolata invece di difendere la cintura che detiene. La WWE scatena nuove polemiche: Perché Tiffany Stratton punta a un altro titolo?. Una delle critiche più... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Tiffany Stratton has arrived ahead of her US Championship OPEN CHALLENGE |

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