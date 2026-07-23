Thiakane | La Fermana è una sfida notevole per me

Il raduno della squadra è previsto per lunedì 27 luglio allo stadio Bruno Recchioni per l'inizio della stagione 2026-2027. La società ha annunciato che il nuovo allenatore ha definito le prime strategie e si aspetta l'arrivo dei giocatori nelle prossime settimane. La preparazione prevede sessioni di allenamento e test fisici. La campagna di rafforzamento del roster è in corso, con alcune trattative in fase avanzata.

Si avvicina a grandi passi il tempo del raduno, programmato per lunedì 27 luglio al Bruno Recchioni per la nuova Fermana edizione 2026-2027. Una squadra, quella affidata a Marco Sansovini che ha cambiano volto soprattutto in attacco dove, unico "superstite" dell’attacco atomico della scorsa stagione (miglior attacco dell’Eccellenza Marche con 56 reti all’attivo solo in campionato), è il cobra Flavio Fofi che ne ha messi a segno ben 13. Gli altri hanno scelto altre opzioni con Guti alla Civitanovese, Carmona e Cicvarevic molto vicini al Rimini e Petronelli che sta prendendo la strada di Jesi. Ma i volti nuovi promettono molto bene in chiave canarina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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