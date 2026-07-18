La Fermana ha annunciato l'acquisto di Emile Thiakane, un attaccante di 34 anni, già confermato dalla società nelle ultime ore. Il calciatore, di nazionalità senegalese con passaporto polacco, si unisce alla squadra dopo aver trascorso diverse stagioni in Polonia. Thiakane ha un’altezza superiore a 1,90 metri e porta in squadra esperienza e forza fisica. La firma è arrivata dopo le anticipazioni dei giorni scorsi.

Anticipato ampiamente nei giorni scorsi e confermato dalla società nelle ultime ore. La Fermana piazza il colpo in attacco e lo fa assicurandosi le prestazioni e la forza fisica (oltre 1,90 di altezza) di Emile Thiakane, 34enne di nazionalità senegalese ma di passaporto polacco, dopo tante stagioni disputate in Polonia. In Italia, nelle ultime stagioni, si è messo in evidenza al sud. Prima al San Luca, dove mette a segno 8 gol due anni fa, poi l’exploit. La scorsa stagione è al PraiaTortora, dove condivide l’esperienza e la vittoria del campionato di Eccellenza calabrese con l’altro neo canarino, la mezzala argentina Maitini. Per Thiakane arrivano per 17 reti in stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fermana, ecco il bomber: preso Thiakane

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