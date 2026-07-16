La Fermana ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante Maitini. Per l’attacco si valuta anche l’arrivo di Thiakane. La rosa per la prossima stagione rimarrà composta da giocatori di diverse nazionalità, confermando la strategia adottata nello scorso campionato. In difesa è stato riconfermato Aitor Ruano, mentre sulla trequarti sono stati inseriti Hussein e Guti.

Sarà ancora una volta una rosa cosmopolita quella della Fermana 26-27. D’altra parte nello scorso campionato questa scelta indubbiamente ha premiato. In difesa già confermato Aitor Ruano, spagnolo, stessa lingua che si parla ancora sulla trequarti: dopo Guti, ecco ora il colpo Hussein. Proprio nella giornata di ieri, poi, la Fermana ha ufficializzato un altro volto nuovo, sempre di lingua spagnola. Parliamo dell’italo-argentino Nicolas Maitini, 30 anni, mezzala fisica (185 centimetri) e abile negli inserimenti senza palla verso la porta. I numeri lo confermano: nel 2022-2023 vittoria dell’Eccellenza con il Rotonda e 6 gol realizzati, l’anno dopo sempre in Eccellenza all’Ilvamaddalena campionato vinto e altri 6 gol messi a segno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fermana, ufficiale Maitini. Per l’attacco spunta Thiakane

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