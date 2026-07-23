La quinta stagione di The Morning Show sarà l’ultima della serie targata Apple TV+. La conferma è arrivata con l’annuncio che la produzione si concluderà nel 2027. La serie, con protagoniste Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, terminerà dopo questa stagione. Non sono stati forniti dettagli sui motivi della decisione o su eventuali sviluppi futuri. La serie, avviata diversi anni fa, si concluderà con questa ultima stagione.

La quinta stagione di The Morning Show sarà l’ultima: Apple TV+ conferma la fine della serie con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon nel 2027. Il network Apple TV+ ha ufficializzato la conclusione di The Morning Show, annunciando che la quinta stagione — le cui riprese sono scattate nei mesi scorsi e il cui debutto è previsto nel corso del 2027 — rappresenterà l’atto finale del celebre show. La scelta di fermare la serie senza proseguire con un sesto ciclo di episodi segna la fine di uno dei titoli simbolo della piattaforma di streaming, presente in catalogo fin dal suo esordio sul mercato. I dettagli sulla decisione e le reazioni del cast sono stati analizzati dalla testata specializzata ScreenRant. 🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - The Morning Show: la quinta stagione chiuderà definitivamente l’iconica serie targata Apple TV+

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