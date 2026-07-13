In arrivo il 31 luglio Snoopy presenta | sei a casa Snoopy la nuova avventura dei Peanuts targata Apple TV

Da metropolitanmagazine.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È in arrìvo il 31 luglio, per Apple TV, Snoopy presenta: sei a casa, Snoopy, in arrivo il 31 luglio. Il nuovo speciale originale della collana Snoopy presenta, inserita nell’universo Peanuts, mostra il celeberrimo bracchetto disperarsi quando la sua amata cuccia viene venduta per errore a un mercatino dell’usato. Cercando di tirarlo su di morale, il padroncino e migliore amico Charlie Brown lo accompagna in un’avventura alla ricerca della vecchia “abitazione”; nel corso del viaggio, entrambi impareranno il significato più profondo della parola “casa”. Il nuovissimo prodotto vede protagonisti Riley Vargas, Terry McGurrin, Rob Tinkler, Kitai... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Snoopy presenta: sei a casa, Snoopy, il trailer italiano

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