Netflix ha annunciato che la quinta stagione di The Lincoln Lawyer rappresenterà l’ultima della serie. La decisione arriva dopo il successo della quarta stagione, rilasciata a febbraio. Per ora, non sono stati forniti dettagli sulla data di uscita del finale. La serie si concentra sulle vicende di un avvocato che lavora come difensore in casi complicati. La produzione si appresta a concludere la narrazione con questa quinta stagione.

The Lincoln Lawyer chiuderà ufficialmente con la stagione 5 su Netflix. Dopo il successo della quarta stagione uscita a febbraio, arrivano le anticipazioni sull’atto finale della serie. Dopo il travolgente successo della quarta stagione, disponibile in streaming dallo scorso febbraio, Netflix ha sciolto le riserve sul futuro di The Lincoln Lawyer: la serie si concluderà ufficialmente con la quinta stagione. La notizia segna la fine di un’era per il legal drama che ha saputo reinterpretare in chiave moderna i romanzi di Michael Connelly, trasformando l’avvocato che lavora sulla sua Lincoln in un’icona assoluta della piattaforma. Secondo un’analisi pubblicata da ScreenRant, il debutto della quarta stagione il 5 febbraio 2026 ha fatto registrare numeri record, portando sullo schermo l’adattamento del libro La legge dell’innocenza. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - The Lincoln Lawyer: Netflix annuncia che la quinta stagione chiuderà la saga di Mickey Haller

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The Lincoln Lawyer Season 4 Trailer - Episode 1, Release Date, & What We Know Mickey Haller’s Trial

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