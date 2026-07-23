Tg Green 23 luglio – Consumi d’energia alle stelle per via del caldo
I consumi di energia sono aumentati significativamente a causa delle alte temperature, raggiungendo livelli mai visti negli ultimi dieci anni. Nel frattempo, un documentario analizza il rapporto tra l’uomo e i lupi, offrendo uno sguardo sulla convivenza tra le due specie. Infine, i rifiuti radioattivi italiani vengono inviati nel Regno Unito, poiché in Italia non si riesce a smaltirli.
Il caldo che spinge i consumi d’energia come mai da 10 anni a questa parte, il rapporto dell’uomo con i lupi raccontato in un documentario ad hoc, i rifiuti radioattivi che vanno nel Regno Unito perché qua in Italia non riusciamo a smaltirli. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana. Varese, sequestrato il canale Telegram di Do.Ra.: indagini sull'estrema destra New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it
AI Data Centers: Tax Deals, Water Usage, Cooling Technologies & What Other Countries Demanded
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Tg Green 28 maggio – Le rinnovabili arrivano al 41% dei consumi
Energia PA, gara CONSIP da 3,1 miliardi: 18 TWh e 2.500 GWh green per rivoluzionare i consumi pubbliciUna gara pubblica per l’energia della pubblica amministrazione è stata annunciata, con un valore di 3,1 miliardi di euro.
Argomenti più discussi: TG5: Prima pagina - 23 luglio Video; TG4: Ultim'ora del 23 luglio, ore 06.00 Video; TG5: Edizione ore 01.00 del 22 luglio Video; TG5: Gusto Verde: gnocchetti di maroni Video.
Guarda l'ultima edizione del #TG2000 #23luglio #MarRosso #Iran #Trump #nucleare #Ucraina #Fakir #piscine #incendi #ViboValentia #SergioMattarella @vinmorgante @tg2000it x.com
Qui Licata. . Qui Licata Tg 23 luglio 2026 #licata #quilicata #telegiornale facebook