Tg Green 23 luglio – Consumi d’energia alle stelle per via del caldo

Da lapresse.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I consumi di energia sono aumentati significativamente a causa delle alte temperature, raggiungendo livelli mai visti negli ultimi dieci anni. Nel frattempo, un documentario analizza il rapporto tra l’uomo e i lupi, offrendo uno sguardo sulla convivenza tra le due specie. Infine, i rifiuti radioattivi italiani vengono inviati nel Regno Unito, poiché in Italia non si riesce a smaltirli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il caldo che spinge i consumi d’energia come mai da 10 anni a questa parte, il rapporto dell’uomo con i lupi raccontato in un documentario ad hoc, i rifiuti radioattivi che vanno nel Regno Unito perché qua in Italia non riusciamo a smaltirli. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana. Varese, sequestrato il canale Telegram di Do.Ra.: indagini sull'estrema destra New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

tg green 23 luglio 8211 consumi d8217energia alle stelle per via del caldo
© Lapresse.it - Tg Green 23 luglio – Consumi d’energia alle stelle per via del caldo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

AI Data Centers: Tax Deals, Water Usage, Cooling Technologies & What Other Countries Demanded

Video AI Data Centers: Tax Deals, Water Usage, Cooling Technologies & What Other Countries Demanded

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tg Green 28 maggio – Le rinnovabili arrivano al 41% dei consumi

Energia PA, gara CONSIP da 3,1 miliardi: 18 TWh e 2.500 GWh green per rivoluzionare i consumi pubbliciUna gara pubblica per l’energia della pubblica amministrazione è stata annunciata, con un valore di 3,1 miliardi di euro.

Argomenti più discussi: TG5: Prima pagina - 23 luglio Video; TG4: Ultim'ora del 23 luglio, ore 06.00 Video; TG5: Edizione ore 01.00 del 22 luglio Video; TG5: Gusto Verde: gnocchetti di maroni Video.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web