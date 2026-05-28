Tg Green 28 maggio – Le rinnovabili arrivano al 41% dei consumi

Da lapresse.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2025 le fonti rinnovabili copriranno oltre il 41% dei consumi energetici. La Noaa prevede una stagione degli uragani inferiore alla media. L’Italia si avvicina agli obiettivi Ue sulle emissioni di gas serra.

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Le rinnovabili arrivano a coprire oltre il 41% dei consumi nel 2025, la Noaa prevede una stagione degli uragani sotto la media, l’Italia è in linea con i target Ue delle emissioni. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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