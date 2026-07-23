A Prato è stata inaugurata una delle infrastrutture più avanzate in Europa per il trattamento degli scarti tessili. L’impianto permette di separare, recuperare e valorizzare i rifiuti tessili di produzione e post consumo. Gli scarti, che prima venivano considerati rifiuti, ora vengono trasformati in risorse. L’investimento punta a una produzione più sostenibile e a creare nuovi posti di lavoro nel settore tessile.

I rifiuti tessili non sono più un problema. Prato gioca d’anticipo e si dota di una delle infrastrutture più innovative d’Europa per la cernita, il recupero e la valorizzazione degli scarti tessili, sia di produzione che post consumo. Un impianto che non rappresenta soltanto un investimento industriale, ma un cambio di paradigma: quello che fino a ieri finiva in discarica diventa una nuova materia prima. E insieme porta lavoro. Sono una cinquantina le assunzioni previste a regime e in questa fase è già aperta la selezione di personale con esperienza nella cernita dei tessuti. Il Textile Hub inaugurato ieri in grande stile, nasce nel momento in cui l’Europa cambia le regole del gioco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Textile hub, svolta green e lavoro. Gli scarti tessili diventano ricchezza

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