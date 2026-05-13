Scarti tessili intesa per far partire il Textile Hub
È stata avviata un'intesa per avviare il progetto del “Textile Hub” a Prato, con l’obiettivo di raccogliere e riutilizzare scarti tessili e abiti usati. Le autorità stanno mettendo in campo tutte le risorse necessarie per far partire questa iniziativa, che prevede il coinvolgimento di diversi soggetti del settore. L’obiettivo è creare un punto di riferimento per il trattamento e il riutilizzo dei materiali tessili.
“Stiamo attivando tutti i sistemi per intercettare abiti usati da poter destinare al futuro “Hub del Tessile” che stiamo realizzando a Prato. E che entrerà in funzione in estate, quando sarà in grado di trattare oltre 30mila tonnellate di rifugi tessili. Ed abbiamo stretto un importante accordo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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