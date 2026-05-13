Scarti tessili intesa per far partire il Textile Hub

È stata avviata un'intesa per avviare il progetto del “Textile Hub” a Prato, con l’obiettivo di raccogliere e riutilizzare scarti tessili e abiti usati. Le autorità stanno mettendo in campo tutte le risorse necessarie per far partire questa iniziativa, che prevede il coinvolgimento di diversi soggetti del settore. L’obiettivo è creare un punto di riferimento per il trattamento e il riutilizzo dei materiali tessili.

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“Stiamo attivando tutti i sistemi per intercettare abiti usati da poter destinare al futuro “Hub del Tessile” che stiamo realizzando a Prato. E che entrerà in funzione in estate, quando sarà in grado di trattare oltre 30mila tonnellate di rifugi tessili. Ed abbiamo stretto un importante accordo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pulvera recupera scarti tessili con la tecnologiaPulvera la startup brianzola di Casati Flock & Fibers che recupera gli scarti tessili attraverso l’innovazione tecnologica, ha portato alla Milano... Leggi anche: Scarti tessili abbandonati in un terreno, la scoperta dei volontari Argomenti più discussi: L’Epr per i rifiuti tessili avanza in Italia a partire dalla Toscana, con al centro Plures; Accordo tra Plures, Confindustria e Federdistribuzione sugli scarti tessili. Scarti tessili, intesa per far partire il Textile HubStiamo attivando tutti i sistemi per intercettare abiti usati da poter destinare al futuro Hub del Tessile che stiamo realizzando a Prato. E che entrerà in funzione in estate, quando sarà in grado ... firenzetoday.it Scarti tessili, Toscana accelera su filiera circolarePunti vendita e distretto manifatturiero insieme per sperimentare nuovi sistemi di raccolta selettiva Costruire una filiera sempre più strutturata, tracciabile e circolare, per la gestione dei rifiuti ... adnkronos.com