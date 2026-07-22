A Prato è stato inaugurato il 'Textile Hub', una delle infrastrutture più innovative in Italia dedicate al recupero e alla valorizzazione dei rifiuti tessili. La struttura si trova in Toscana e rappresenta un nuovo centro per l’utilizzo di intelligenza artificiale e tecnologie innovative nel settore tessile.

Prato, 22 lug. (Adnkronos) - Con il 'Textile Hub', inaugurato oggi a Prato, la Toscana si dota di una delle infrastrutture più innovative realizzate in Italia per il recupero e la valorizzazione dei rifiuti tessili. Realizzato da Plures grazie a un investimento di 31,3 milioni di euro, il 'Textile Hub' è stato sostenuto da un contributo di 900mila euro del Pnrr e ha beneficiato delle agevolazioni previste dal piano Industria 4.0, con un credito d'imposta di 850mila euro. Il progetto nasce per affrontare una delle principali sfide che attendono il comparto tessile nei prossimi anni: recuperare il valore delle fibre, trasformando ciò che oggi è considerato un rifiuto in una nuova risorsa per il sistema produttivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Prato.

© Iltempo.it - A Prato nasce 'Textile Hub', AI e innovazione per il recupero dei rifiuti tessili

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scarti tessili, intesa per far partire il “Textile Hub”È stata avviata un'intesa per avviare il progetto del “Textile Hub” a Prato, con l’obiettivo di raccogliere e riutilizzare scarti tessili e abiti...

Il traffico illecito di rifiuti tessili. Operazione tra Prato e Livorno. Sequestrate 645 tonnellateNella giornata del 19 maggio 2026, tra le province di Prato e Livorno, sono state sequestrate 645 tonnellate di rifiuti tessili in un'operazione...

Si parla di: Alla vigilia del Textile hub. L’economia circolare dei rifiuti tessili riparte da Prato, con Plures.

A Prato nasce 'Textile Hub', AI e innovazione per il recupero dei rifiuti tessiliCon il 'Textile Hub', inaugurato oggi a Prato, la Toscana si dota di una delle infrastrutture più innovative realizzate in Italia per il recupero e la valorizzazione dei rifiuti tessili. Realizzato da ... adnkronos.com

Textile hub a Prato e Biella con i fondi del PnrrL’impianto inaugurato a Rho non è il solo. A Prato c’è il textile hub, che ha beneficiato anche dei fondi del Pnrr e sta attraversando, proprio in questi mesi, l’iter burocratico necessario: si stima ... quotidiano.net