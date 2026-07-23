Tether non si ferma nuovo investimento per il secondo azionista di maggioranza della Juve | gli aggiornamenti

Il secondo azionista di maggioranza della Juventus ha aumentato il proprio capitale in Be Water, secondo quanto riferito. Tether, azienda di criptovalute, continua a investire in Italia, senza indicazioni di limiti o fermate nel suo operato. Non sono stati forniti dettagli sull’ammontare dell’investimento o sui motivi di questa operazione. La notizia arriva dopo altri investimenti recenti dell’azienda nel Paese.

di Francesco Spagnolo Tether non si ferma e continua ad investire in Italia. Il secondo azionista di maggioranza della Juve ha aumentato il proprio capitale nella Be Water. Un nuovo investimento di Tether consolida strategicamente la presenza del colosso delle criptovalute nel panorama editoriale e d’intrattenimento in Italia. La celebre emittente di stablecoin ha infatti partecipato a un aumento di capitale da 30,8 milioni di euro a favore di Be Water, la holding creativa guidata da Guido Maria Brera. L’operazione porta la valutazione complessiva della media company a 200 milioni di euro, segnando un importante passo in avanti nel suo percorso di crescita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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