Pellegrino alla Juve la pista si scalda | gli agenti dell’argentino attesi in Italia Tutti gli aggiornamenti

Gli agenti dell’attaccante argentino sono attesi in Italia, mentre la trattativa tra la Juventus e il Parma si intensifica. La società bianconera cerca un accordo per il trasferimento, dopo il blocco sulla trattativa per Kolo Muani. La Juventus vuole velocizzare la cessione e fornire a Spalletti un nuovo centravanti. La situazione si sblocca con incontri e negoziati in corso tra le parti coinvolte.

di Luca Fioretti Trattativa calda con il Parma: i bianconeri cercano l’accordo per l’attaccante argentino dopo lo stallo per Kolo Muani. La Juventus ha fretta di regalare un nuovo centravanti a Luciano Spalletti e sembra aver rotto gli indugi. Di fronte alle elevate pretese economiche del Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani, ritenute fuori portata dall’amministratore delegato Giovanni Carnevali, la dirigenza bianconera ha deciso di virare con forza su Mateo Pellegrino. L’attaccante classe 2001 di proprietà del Parma rappresenta oggi la pista più calda e concreta, forte di una valutazione di circa 20 milioni di euro che i ducali sarebbero disposti a limare anche attraverso l’inserimento di una contropartita tecnica gradita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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