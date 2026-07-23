Durante il Tour de France 2026, i controlli antidoping sono al centro delle discussioni. Le modalità e gli orari delle verifiche sono state criticate da alcuni atleti, tra cui un ciclista che ha dichiarato: “Non sono uguali per tutti”. Mohoric ha espresso dubbi sulla parità dei controlli, evidenziando differenze tra i partecipanti. La questione ha portato a un acceso dibattito sulla gestione e l’applicazione delle verifiche durante la corsa.

Le modalità e gli orari dei controlli antidoping fanno discutere al Tour de France: Mohoric è entrato a gamba tesa, sottolineando disparità tra gli atleti I controlli antidoping stanno rubando la scena al Tour de France 2026. Dopo le proteste di Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, anche Matej Mohoric denuncia una pesante disparità di trattamento nei test effettuati dall’International Testing Agency. Il corridore della Bahrain Victorious critica duramente le verifiche a sorpresa eseguite in piena notte, violando la fascia oraria protetta dalle 23 alle 6 prevista dalla WADA. Mohoric ha raccontato di essere stato svegliato alle cinque del mattino, nel bel mezzo del riposo notturno. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Test antidoping, scoppia il caso al Tour de France. Mohoric: “Non sono uguali per tutti”

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