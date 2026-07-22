Durante il Tour de France 2026, alcuni corridori hanno espresso insoddisfazione per i numerosi controlli antidoping, sostenendo che ci siano favoritismi nei confronti dei ciclisti francesi. Tra le proteste, un atleta ha commentato che la situazione ricorda la caccia alle streghe dell’estate del 1998. La tensione tra i partecipanti si è intensificata a causa delle ispezioni, che stanno suscitando malcontento tra i corridori coinvolti.

Roma, 22 luglio 2026 - I controlli antidoping massicci stanno creando grande malcontento in seno ai corridori protagonisti al Tour de France 2026, con qualcuno che sta già tirando in ballo il clima di caccia alla streghe dell'estate del 1998. Nonostante le rassicurazioni arrivate sullo svolgimento dei test su tutte le formazioni in gara e sulla regolarità degli stessi da parte dell' Ita (l' Agenzia Internazionale per i Test ) sia per le autorità francesi che per l' Uci, che con una nota ha avallato il tutto nel segno del comune obiettivo della lotta alle irregolarità, c'è già chi nota qualche presunta discrepanza di trattamento: si tratta di Matej Mohoric, che in maniera neanche tanto velata tira in ballo Paul Seixas. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tour de France 2026, Mohoric sui controlli antidoping: "Favoritismi per il francese"

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