Mohoric accusa | I test antidoping al Tour de France non sono uguali per tutti

Matej Mohori? ha accusato che i test antidoping al Tour de France 2026 non sono uguali per tutti i partecipanti. Critica le modalità di effettuazione dei controlli e denuncia una disparità di trattamento tra i corridori. La polemica sui controlli antidoping, che coinvolge anche altri ciclisti e squadre, continua a essere al centro delle discussioni sulla corsa.

Le polemiche sui controlli antidoping al Tour de France 2026 non si placano. Dopo le proteste di Tadej Poga?ar, Jonas Vingegaard e di numerose squadre, anche Matej Mohori? è intervenuto con parole durissime, criticando sia le modalità con cui vengono effettuati i test sia quella che, a suo avviso, è una disparità di trattamento tra i corridori. La vicenda è esplosa dopo una serie di controlli a sorpresa eseguiti dall’International Testing Agency (ITA) in piena notte. Poga?ar è stato svegliato alle 5 del mattino, Vingegaard addirittura alle 2, mentre nelle ore successive i controlli hanno coinvolto altre squadre, fino ad arrivare a un test collettivo nel giorno di riposo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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