Un ciclista ha accusato i controlli antidoping al Tour de France 2026 di essere influenzati da motivi economici, sostenendo che le analisi non sono state effettuate alle 5 del mattino come previsto. La dichiarazione si aggiunge alle polemiche in corso, con altri corridori che hanno criticato le procedure di controllo. Non sono stati forniti dettagli su eventuali indagini o sanzioni.

Le polemiche contro i controlli antidoping al Tour de France 2026 continuano ad aumentare. Dopo le critiche espresse da Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, anche Matej Mohoric ha attaccato con forza le procedure adottate dall’International Testing Agency (ITA), mettendo in discussione non solo gli orari delle verifiche, ma anche quella che considera una disparità di trattamento tra alcuni corridori. “Penso proprio che sia una questione di soldi. Devono far vedere che lavorano e che fanno effettivamente dei controlli. Noi corridori di oggi purtroppo paghiamo per quello che è successo in passato, ma, a parte quello, sarebbe giusto che ci fossero dei limiti di umanità da non superare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Test antidoping al Tour, l’accusa di Mohoric: “Penso sia una questione di soldi. Sappiamo tutti che dal francese non sono andati alle 5 del mattino”

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Mohoric accusa: “I test antidoping al Tour de France non sono uguali per tutti”Matej Mohori? ha accusato che i test antidoping al Tour de France 2026 non sono uguali per tutti i partecipanti.

Test antidoping, scoppia il caso al Tour de France. Mohoric: “Non sono uguali per tutti”Durante il Tour de France 2026, i controlli antidoping sono al centro delle discussioni.

Temi più discussi: Tour de France, perché il controllo antidoping notturno a Pogacar e Vingegaard è un caso senza precedenti; Altra ondata di controlli antidoping al Tour, ma questa volta non di notte; Tour: nuovi test antidoping fuori gara di sera, controllati Evenepoel e Seixas; Bufera controlli sul Tour de France, adesso le squadre minacciano: Non paghiamo l'antidoping.

La polemica sui controlli antidoping al Tour non si spegne! Dopo le proteste per i test effettuati nel cuore della notte, anche Matej Mohoric interviene sulla questione e sposta il discorso su un altro punto Secondo lo sloveno, non tutti i corridori verrebbero sott x.com

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Matej Mohori?: Potrebbe essere utile avere alcuni limiti umani, o almeno garantire che le regole siano le stesse per tutti, perché sappiamo che il ciclista francese che è in cima alla classifica generale non ha fatto quel test notturno. reddit