Tesmec studia le infrastrutture ferroviarie del futuro | accordo per la ricerca con l’Università di Bari

Tesmec ha firmato un accordo con l’Università di Bari per sviluppare progetti di ricerca sulle infrastrutture ferroviarie del futuro. L’intesa prevede la collaborazione su tecnologie innovative e soluzioni per le reti ferroviarie, con l’obiettivo di migliorare le infrastrutture esistenti. La società, specializzata in tecnologie per reti aeree, interrate e ferroviarie, intende integrare le scoperte accademiche con le proprie competenze tecniche. L’accordo mira a promuovere l’innovazione nel settore ferroviario attraverso studi congiunti.

Tesmec S.p.A, società a capo di un gruppo leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture – reti aeree, interrate e ferroviarie – per il trasporto di energia elettrica, dati e materiali, nonché nelle tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie, attraverso la controllata Tesmec Rail Srl, hub strategico in ambito ferroviario situato nelle sedi di Monopoli e Bitetto, e il Politecnico di Bari, Ateneo con una forte vocazione all’ingegneria, alla ricerca applicata e al trasferimento tecnologico a supporto del sistema produttivo, annunciano la firma di un accordo di collaborazione di durata triennale finalizzato a sviluppare progettualità ingegneristiche comuni nell’ambito dell’innovazione ferroviaria, della sostenibilità e della digitalizzazione delle infrastrutture. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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