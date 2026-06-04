Accordo tra Università di Bari e Agenzia Italiana del Farmaco | Rafforzare formazione e ricerca
L'Università di Bari e l'Agenzia Italiana del Farmaco hanno firmato un protocollo di collaborazione. L’accordo mira a rafforzare le attività di formazione e ricerca nei settori di interesse comune, con un focus particolare su aree ad alto contenuto innovativo. La collaborazione riguarda lo sviluppo di iniziative congiunte nel campo scientifico e formativo, senza specificare i progetti o le modalità operative. La firma è avvenuta di recente e coinvolge entrambe le istituzioni.
L'Università di Bari e l'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) hanno sottoscritto un protocollo di collaborazione con l'obiettivo di rafforzare le attività formativee scientifiche in ambiti di comune interesse, con particolare attenzione ai settori ad alto contenuto innovativo.Cosa prevede l'intesa. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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