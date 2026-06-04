Accordo tra Università di Bari e Agenzia Italiana del Farmaco | Rafforzare formazione e ricerca

Notizia in breve

L'Università di Bari e l'Agenzia Italiana del Farmaco hanno firmato un protocollo di collaborazione. L’accordo mira a rafforzare le attività di formazione e ricerca nei settori di interesse comune, con un focus particolare su aree ad alto contenuto innovativo. La collaborazione riguarda lo sviluppo di iniziative congiunte nel campo scientifico e formativo, senza specificare i progetti o le modalità operative. La firma è avvenuta di recente e coinvolge entrambe le istituzioni.