Otto progetti di ricerca con l' Università di Bari | in arrivo fondi per 2,5 milioni

Otto progetti di ricerca dell’Università di Bari hanno ottenuto finanziamenti per un totale di 2,5 milioni di euro. I fondi sono stati assegnati nell’ambito di programmi europei dedicati alla ricerca scientifica. I progetti coinvolgono diverse aree di studio e sono stati selezionati tra numerose candidature. La somma ricevuta sarà utilizzata per sviluppare e portare avanti le attività di ricerca.

Otto progetti europei di ricerca che riguardano l'Università di Bari hanno ricevuto finanziamenti per 2,5 milioni di euro complessivi. I fondi riguardano il programma Horizon Europe della Ue per il periodo 2021-2027 e, in un caso, l'investimento Digital Europe.Quali sono i progetti finanziatiI. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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