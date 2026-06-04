Spazi di inclusione e reti solidali arriva ' Puglia Energie Sociali' | dalla Regione bando per il terzo settore

Notizia in breve

La Regione ha aperto un bando per il terzo settore con un finanziamento di oltre 4 milioni di euro. L’obiettivo è sostenere progetti che favoriscano l’inclusione sociale, la partecipazione civica e lo sviluppo di reti solidali sul territorio. Il bando mira a rafforzare iniziative di spazi di inclusione e reti di solidarietà, coinvolgendo organizzazioni e associazioni del settore. La scadenza per la presentazione delle domande è stata comunicata ufficialmente.