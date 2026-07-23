Terrore a Monreale distrutte 4 case | un ferito in contrada Lenzitti

Da monrealelive.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due case sono state distrutte e una persona è rimasta ferita da ustioni durante due giorni di incendi a Monreale. Un bosco è stato parzialmente bruciato, con vegetazione ridotta in cenere e alcuni animali selvatici uccisi. Il fumo si è diffuso nell’area, causando paura tra la popolazione. La zona interessata comprende anche la contrada Lenzitti, dove si sono verificati i danni più gravi. Le autorità stanno intervenendo per contenere gli incendi e valutare le conseguenze.

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Due case distrutte, una persona ustionata. Un bosco che va via via scomparendo. Vegetazione ridotta in cenere. Animali selvatici uccisi. Fumo. Paura. È il bilancio di due giorni di fuoco a Monreale. Un copione che è sempre lo stesso: criminali che agiscono indisturbati nella notte, che aspettano la serata giusta e che appiccano l’incendio in più punti per causare il massimo danno possibile. L’incendio che ha interessato Casaboli e Villaggio Montano rimarrà nella memoria come uno dei più gravi della storia recente. Le fiamme hanno distrutto il bosco, o quello che ne rimane, vittima ogni anno di nuovi attacchi incendiari. Sono ancora da quantificare gli ettari di area alberata andati completamente distrutti. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

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