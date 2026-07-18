Norvegia vasto incendio vicino a Oslo | distrutte oltre 100 case
Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel sud della Norvegia, vicino a Oslo, e ha distrutto più di 100 case. La polizia ha comunicato che sono state effettuate evacuazioni di centinaia di residenti nelle aree interessate. L’incendio è iniziato venerdì e le autorità stanno lavorando per contenere le fiamme e valutare i danni. Le cause dell’incendio non sono state ancora rese note.
Un vasto incendio nel sud della Norvegia ha distrutto oltre 100 abitazioni venerdì, costringendo centinaia di persone a evacuare la zona. Lo hanno riferito la polizia e l’emittente pubblica nazionale. Le fiamme sono divampate venerdì, intorno alle 15.30, in una casa a schiera nella città di Drammen (a circa 34 chilometri a sud-ovest di Oslo). L’incendio si è poi propagato nell’area circostante e nei boschi vicini. Sabato mattina i vigili del fuoco erano ancora al lavoro per cercare di domare il rogo. L’Nrk, l’emittente pubblica norvegese, ha riferito che centinaia di persone si sono recate presso un centro di accoglienza per sfollati. Non risultano residenti dispersi, hanno dichiarato le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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#Norvegia Un vasto incendio a Drammen, nel sud del Paese, ha distrutto oltre 100 abitazioni costringendo centinaia di persone a evacuare la zona. Le fiamme sono divampate in una casa a schiera e si sono poi propagate nell'area circostante e nei boschi. x.com
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