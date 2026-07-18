Norvegia vasto incendio vicino a Oslo | distrutte oltre 100 case

Notizia in breve

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel sud della Norvegia, vicino a Oslo, e ha distrutto più di 100 case. La polizia ha comunicato che sono state effettuate evacuazioni di centinaia di residenti nelle aree interessate. L’incendio è iniziato venerdì e le autorità stanno lavorando per contenere le fiamme e valutare i danni. Le cause dell’incendio non sono state ancora rese note.