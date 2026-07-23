Otto persone sono state arrestate e diverse società sono state sequestrate nelle province di Verbania e Novara. L’operazione dei Carabinieri ha smantellato un sistema di traffico illecito di rifiuti e altre attività criminali legate alla ’ndrangheta, tra cui estorsione aggravata con metodo mafioso e usura.

È di 8 persone arrestate e numerose società sequestrate il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri nelle province di Verbania e Novara, con l’obiettivo di contrastare un articolato sistema di traffico illecito di rifiuti, estorsione aggravata con metodo mafioso, usura e altri gravi reati. L’operazione, denominata “Terre Pulite”, è stata eseguita nelle prime ore di giovedì 23 luglio, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Torino, dopo un’indagine coordinata dalla DDA di Torino e durata oltre un anno. Le indagini e la genesi dell’operazione Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’inchiesta “Terre Pulite” ha preso avvio dall’analisi della gestione dei rifiuti in un cantiere situato nel comune di Verbania. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - "Terre Pulite", il business dei rifiuti della 'ndrangheta: sequestrate società e arrestati 8 indagati

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