Traffico illecito di rifiuti la Dda svela l’asse Caserta-Foggia | sequestrate 10 società e 60 mezzi | VIDEO

La Guardia di Finanza ha scoperto un giro di traffico illecito di rifiuti tra le province di Caserta e Foggia. Durante le operazioni sono state sequestrate dieci società e sessanta mezzi. L'inchiesta coordinata dalla Dda di Bari ha portato alla luce un sistema organizzato che avrebbe utilizzato alcune zone rurali pugliesi come discariche abusive a cielo aperto, coinvolgendo attività di trasporto e smaltimento irregolare.

Non soltanto trasporto e smaltimento illecito di rifiuti. L’inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari sta facendo emergere un vero e proprio sistema organizzato che avrebbe trasformato parte delle campagne pugliesi in discariche abusive a cielo aperto per rifiuti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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