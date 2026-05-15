Colpo al traffico di rifiuti fra Trapani e Marsala 20 indagati Il business pubblicizzato sui social

Da feedpress.me 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di oggi, le forze dell’ordine hanno eseguito un intervento tra Trapani e Marsala, portando all’indagine di venti persone coinvolte in un traffico illecito di rifiuti. Le indagini hanno rivelato un’attività organizzata, con tariffe stabilite e annunci promozionali diffuse attraverso i social network. L'operazione ha portato al sequestro di materiali e a verifiche su diversi soggetti sospettati di aver partecipato a questa rete di smaltimento non autorizzato.

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Colpo a un vasto traffico di rifiuti, con una operazione scattata all’alba a Trapani e Marsala. Un vero e proprio business, con tanto di prezzario e pubblicità sui social. Impegnati polizia di Stato e polizia locale di Trapani, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo. Le indagini, avviate nel corso del 2025 dalla Municipale, hanno consentito di documentare - con video e droni - un complesso sistema di gestione illecita di rifiuti, in particolare di materiale ferroso, condotto in un’area pubblica di Trapani e in un impianto a Marsala. Accertata l’esistenza di un’attività organizzata di raccolta e smistamento di rifiuti ferrosi, compiuta da due trapanesi, privi di autorizzazione e con una gru, bilance e più veicoli dotati di cassoni, dove veniva sistematicamente conferito il materiale raccolto da terzi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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