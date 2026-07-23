Il Comune di Terranuova Bracciolini ha imposto un divieto temporaneo fino al 30 settembre sull’uso dell’acqua potabile per scopi non domestici. La misura riguarda sia le utenze urbane che rurali e mira a conservare le riserve durante il periodo estivo. L’ordinanza vieta l’utilizzo dell’acqua degli acquedotti per irrigazioni, lavaggi o altri usi non essenziali, lasciando consentito solo il consumo domestico e igienico. La decisione è stata presa per garantire la disponibilità di acqua potabile alla popolazione.

Arezzo, 23 luglio 2026 – Per tutelare le riserve idriche durante il periodo estivo e garantire la disponibilità di acqua potabile per i bisogni essenziali della popolazione, il Comune di Terranuova Bracciolini ha disposto il divieto di utilizzare l'acqua degli acquedotti urbani e rurali per usi diversi da quelli igienico-domestici. L'ordinanza è entrata in vigore martedì 22 luglio e resterà valida fino al 30 settembre 2026, interessando l'intero territorio comunale. Nel periodo di validità del provvedimento sarà quindi vietato impiegare l'acqua potabile per utilizzi non essenziali, con l'obiettivo di preservare le riserve idriche in una fase dell'anno particolarmente delicata dal punto di vista dei consumi e delle disponibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terranuova, scatta il divieto di utilizzo dell'acqua potabile per usi non domestici fino al 30 settembre

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