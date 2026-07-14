Acqua scatta l’ordinanza per il risparmio idrico | vietati gli usi non essenziali fino al 30 settembre a San Giovanni

Da lanazione.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’ordinanza vieta l’uso di acqua per scopi non essenziali fino al 30 settembre nella zona di San Giovanni. La misura riguarda tutte le attività che non sono considerate indispensabili, come il lavaggio di veicoli e l’irrigazione di giardini, per ridurre il consumo di risorsa idrica. Il provvedimento è stato adottato in risposta a una situazione di scarsità di acqua nella regione.

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Arezzo, 14 luglio 2026 – Acqua, scatta l’ordinanza per il risparmio idrico: vietati gli usi non essenziali fino al 30 settembre. Il provvedimento del sindaco entra in vigore da domani, 15 luglio, per evitare gli sprechi e garantire la disponibilità di acqua per gli usi essenziali durante il periodo estivo Con l’arrivo delle settimane più calde dell’anno, il Comune di San Giovanni Valdarno corre ai ripari per tutelare le riserve idriche. Dal 15 luglio al 30 settembre entra infatti in vigore un’ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua potabile proveniente dagli acquedotti urbani e rurali per tutti gli usi diversi da quelli igienico-domestici. Una misura adottata per contenere i consumi e garantire la disponibilità della risorsa durante il periodo estivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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