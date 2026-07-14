Acqua scatta l’ordinanza per il risparmio idrico | vietati gli usi non essenziali fino al 30 settembre a San Giovanni

Notizia in breve

Un’ordinanza vieta l’uso di acqua per scopi non essenziali fino al 30 settembre nella zona di San Giovanni. La misura riguarda tutte le attività che non sono considerate indispensabili, come il lavaggio di veicoli e l’irrigazione di giardini, per ridurre il consumo di risorsa idrica. Il provvedimento è stato adottato in risposta a una situazione di scarsità di acqua nella regione.