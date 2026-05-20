Fiumicino vietato sprecare acqua potabile fino al 30 settembre | multe fino a 500 euro

A Fiumicino è stato disposto un divieto di utilizzo dell’acqua potabile per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’igiene e all’uso alimentare, valido fino al 30 settembre 2026. La misura è stata adottata per prevenire sprechi eccessivi di risorsa, con sanzioni che possono arrivare fino a 500 euro per chi viola il divieto. La decisione riguarda tutte le utenze e si inserisce in un provvedimento volto a tutelare la disponibilità di acqua nella zona.

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