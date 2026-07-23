Martedì 21 luglio, tre persone sono state fermate dalla Polizia di Stato in un negozio di via San Leonardo dopo una segnalazione di tentata rapina. Gli agenti sono intervenuti nel pomeriggio e hanno bloccato i sospetti all’interno del negozio. Nessuna informazione è stata resa nota sui dettagli dell’episodio o sulle eventuali armi usate. La polizia ha portato i fermati in questura per ulteriori accertamenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel pomeriggio di martedì 21 luglio, gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Salerno sono intervenuti in un esercizio commerciale di via San Leonardo dopo la segnalazione di una rapina in corso. Secondo quanto ricostruito dalla polizia giudiziaria, tre cittadini rumeni — un uomo e due donne, di cui una in stato di gravidanza — dopo aver girovagato tra gli scaffali si sarebbero diretti verso le uscite senza passare dalle casse, facendo scattare l’allarme antitaccheggio.Una commessa, nel tentativo di bloccarli, è stata minacciata e aggredita. I tre hanno poi cercato di fuggire a bordo di un’auto, ma sono stati prontamente fermati dalle volanti intervenute sul posto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tentata rapina in un negozio di via San Leonardo: tre persone fermate dalla Polizia

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