Due persone accoltellate dopo la rapina in un negozio del centro giovane fermato dalla polizia

Due persone sono state ferite con coltellate durante una rapina avvenuta in un negozio nel centro città. La polizia ha fermato un giovane in relazione all’incidente, che ora si trova sotto indagine per rapina impropria. Le vittime sono state subito assistite e trasportate in ospedale. La dinamica dell’episodio e i dettagli sull’intervento delle forze dell’ordine sono ancora in fase di accertamento. Nessuna informazione è stata resa nota sull’identità delle persone coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Due persone ferite a coltellate e un giovane sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di rapina impropria. È il bilancio dell'episodio avvenuto nella serata di martedì 19 maggio in corso Vittorio Emanuele II.I fatti sono accaduti in un negozio gestito da stranieri, nei pressi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Armi nelle scuole, a Pavia controlli della Polizia in tre istituti superiori Sullo stesso argomento Tre persone accoltellate in centro a New York, responsabile ferito e arrestato dalla poliziaUn uomo avrebbe accoltellato tre persone sulla banchina della metropolitana in corrispondenza della fermata della stazione di Grand Central, a New... Londra, due persone accoltellate nel quartiere ebraico: fermato l’aggressoreDue persone sono state accoltellate nel quartiere di Golders Green, nella zona nord di Londra dove vive una nutrita comunità ebraica. #NEWS - Due persone sono state accoltellate a #Londra, nel quartiere di #GoldersGreen, zona conosciuta per la presenza di una numerosa comunità ebraica osservante. Secondo quanto riportato da Sky News e da fonti locali, l’aggressione sarebbe avven x.com Attacco antisemita, accoltellate due persone a Londra. Fermato il sospettatoDue persone appartenenti alal comunita’ ebraica sono state accoltellate a Golders Green, nella zona nord di Londra. Il presunto autore, armato di coltello, avrebbe tentato di accoltellare altri ebrei ... affaritaliani.it Amsterdam, due persone accoltellate alla stazione centraleRoma, (askanews) – Due persone sono rimaste ferite dopo essere state accoltellate nella stazione centrale di Amsterdam. La polizia olandese ha annunciato via Twitter che il presunto assalitore è stato ... affaritaliani.it