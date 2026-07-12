Anzio poliziotto preso a pugni da un pakistano | naso fratturato

Preso a pugni, il naso fratturato e la necessità di un intervento chirurgico. Vittima un poliziotto, brutalmente aggredito sabato 11 luglio a Lavinio dopo essere intervenuto nelle vicinanze della stazione dove era in corso la lite tra due uomini. A colpirlo un 25enne originario del Pakistan, poi bloccato. La vicenda è stata denunciata dal Siulp Roma, per voce del segretario generale Ignazio Craparotta. “La segreteria provinciale Siulp di Roma esprime la propria piena vicinanza al collega del commissariato Anzio-Nettuno gravemente ferito durante un intervento di controllo del territorio a Lavinio Stazione. L’aggressione, culminata nella... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Temi più discussi: Arresti, inseguimenti e sequestri sul litorale: controlli della Polizia da Anzio a Fiumicino.; Sora, controllo straordinario della Polizia: denunciato un soggetto per ricettazione; Arresti, inseguimenti e sequestri sul litorale: controlli della Polizia da Anzio a Fiumicino.; Anzio, ancora bagnanti nelle zone interdette: il Sindaco e la Polizia Locale li fanno allontanare.

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Maxi-operazione della Questura di Roma: giro di vite sulla movida costiera. #AlbanoLaziale #Anzio #Fiumicino #Nettuno #Cronaca #NotizieinCopertina #Polizia #LitoraleRomano x.com

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