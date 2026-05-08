Evade dai domiciliari si spaccia per un’altra e finisce in carcere

Una persona agli arresti domiciliari è stata fermata in strada mentre cercava di evitare le restrizioni. Quando è stata controllata, ha dichiarato di essere un’altra persona per sfuggire alle conseguenze legali. Dopo il tentativo di inganno, è stata trasferita in carcere. La vicenda si è verificata in una località della provincia, coinvolgendo un soggetto già noto alle forze dell’ordine.

GALATINA - Fermata in strada mentre era agli arresti domiciliari, aveva provato a cavarsela spacciandosi per qualcun’altra. Non le è andata bene: l’autorità giudiziaria ha disposto l’aggravamento della misura cautelare e per lei si sono aperte le porte del carcere.La protagonista della vicenda è.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Detenuto funambolo. Evade dal carcere per la quarta volta

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