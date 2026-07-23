tensione alla mensa solidale litiga con una volontaria e poi colpisce con un pugno un uomo di 69 anni

Notizia in breve

Un uomo ha avuto una colluttazione con una volontaria alla mensa solidale Emmaus di Empoli e successivamente ha colpito con un pugno un uomo di 69 anni. L'aggressione ha causato il ferimento del 69enne, che è stato trasportato in ospedale. L'episodio si è verificato nei pressi della mensa, situata vicino alla stazione. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sull'identità degli interessati.