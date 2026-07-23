Tensione alla mensa solidale litiga con una volontaria e poi colpisce con un pugno un uomo di 69 anni
Un uomo ha avuto una colluttazione con una volontaria alla mensa solidale Emmaus di Empoli e successivamente ha colpito con un pugno un uomo di 69 anni. L'aggressione ha causato il ferimento del 69enne, che è stato trasportato in ospedale. L'episodio si è verificato nei pressi della mensa, situata vicino alla stazione. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sull'identità degli interessati.
Empoli, 23 luglio 2026 – Momenti di tensione alla mensa solidale Emmaus di Empoli, a pochi passi dalla stazione. Un uomo ha aggredito un 69enne, colpendolo con un pugno e mandandolo in ospedale. E’ il terzo episodio in poco più di tre mesi che vedrebbe protagonosta la stessa persona: ad aprile aveva innescato una lite nella quale avrebbe tentato di colpire un'altra persona con una pietra, mentre 10 giorni fa avrebbe creato scompiglio nella struttura per poi spogliarsi e dirigersi nudo verso la stazione ferroviaria di Empoli. L’aggressione. Oggi, 23 luglio, l'uomo si sarebbe presentato nuovamente alla mensa iniziando a inveire contro una volontaria e chiedendo che gli venissero forniti degli abiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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