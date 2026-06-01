Un uomo di 40 anni è stato denunciato dopo aver colpito con un pugno al volto una donna che gli aveva chiesto di smettere di fissarla sul bus. L’incidente è avvenuto durante un viaggio notturno tra la stazione Termini e il quadrante est di Roma. La donna ha riportato lesioni e ha chiamato le forze dell’ordine, che hanno identificato e denunciato l’uomo.

Paura nella notte a Roma a bordo di un autobus Atac partito dalla stazione Termini e diretto verso il quadrante est della città. Una giovane romana di 23 anni è stata aggredita dopo aver chiesto a un altro passeggero di interrompere un comportamento che la stava mettendo a disagio. L’episodio è avvenuto lungo via Filarete, nel quartiere Torpignattara. Secondo quanto ricostruito, la ragazza si sarebbe accorta di essere osservata con insistenza da un uomo seduto sul mezzo pubblico. Dopo alcuni minuti avrebbe deciso di intervenire, chiedendogli di smettere di fissarla. Una richiesta che avrebbe scatenato una reazione improvvisa e violenta. L’uomo, infatti, si sarebbe alzato e avrebbe colpito la giovane con un pugno al volto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Chiede a un uomo di smettere di fissarla sul bus, lui la colpisce con un pugno al volto: denunciato 40enne

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