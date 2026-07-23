Un video di circa 20 minuti mostra l'intera scena in cui Abderrahim Fakir, un uomo di 42 anni, spintona un altro uomo che stava parcheggiando nel garage condominiale. Successivamente, Fakir colpisce con un pugno l'auto dell'uomo. La registrazione è stata realizzata dalla bodycam di un agente presente sul luogo. La ripresa inizia nel momento in cui Fakir si avvicina e si verifica l'aggressione.

Un filmato di circa 20 minuti, che inizia nell'esatto istante in cui Abderrahim Fakir spintona un uomo che arriva nell'area garage del condominio per parcheggiare la sua auto, poi colpita con un pugno dallo stesso 42enne. È stato pubblicato in esclusiva dal Tg1 il contenuto fondamentale della bodycam azionata subito da uno degli agenti coinvolti nel caso Fakir, il capopattuglia, poco prima che il fatto sfociasse nel dramma. Come testimoniano alcuni fotogrammi ora acquisiti dalla Procura di Bologna per fare luce sull'esatta dinamica della morte del 42enne, gli agenti intervengono per separare Fakir dall'uomo che il marocchino aveva preso di mira in preda ad uno "stato confusionale". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Morte di Fakir, il VIDEO di 20 minuti girato dalla bodycam dell'agente: il marocchino spintona un uomo, poi colpisce la sua auto con un pugno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IL CASO FAKIR: 38 minuti al Pilastro, e una legge nuova che cambia tutto

Notizie e thread social correlati

Fakir, ecco il video della bodycam di uno dei poliziotti: il marocchino era entrato in contatto con un'altra personaIl video della bodycam riprende l’intervento di due agenti poco dopo mezzogiorno.

Fakir, la verità nella bodycam: l'aggressione e i morsi all'agente. E un video lo mostra in stato confusionale prima dell'interventoUna bodycam ha ripreso Fakir in stato confusionale prima dell’intervento della polizia, poco prima della sua morte.

Temi più discussi: In sei coinvolti nella morte di Fakir, il pm applica lo 'scudo'; Le domande che solleva la morte di Abderrahim Fakir - Annalisa Camilli; Bologna, muore ammanettato dalla polizia, i pm: Fatti estesi rispetto al video, al vaglio 2 agenti; Così è morto Fakir: l'arrivo della volante, l'ambulanza senza medico, i soccorritori fermi fino all'ok dei poliziotti. Quegli ultimi 38 minuti.

Ma quante volte, oggi, bisogna gridare aiuto? Cosa ci dice la morte di FaKir a Bologna. Cinque minuti, dieci richieste d’aiuto, nessuno che capisce la gravità di quanto stava succedendo. Il dubbio che non è venuto, @paologiordano #daleggere x.com

Fakir, Bignami: Chi invoca giustizia vuole gettare un’ombra sull’operato degli agenti reddit

Morte Fakir, nuovi video al vaglio della Procura: Nessuno lo ha aiutato per 30 minutiAcquisiti i filmati dei residenti e la bodycam di un agente per ricostruire la morte di Abderrahim Fakir al Pilastro di Bologna. L’autopsia dovrà chiarire le cause del decesso, le ferite riportate e l ... gds.it

'Morte Fakir crimine contro umanità', dal Marocco la moglie chiede giustiziaLo hanno giustiziato. Questo è un crimine contro l'umanità, un crimine terribile. Oggi è toccato a lui, domani potrebbe succedere ai nostri figli. Non ha fatto niente di male ed è morto così. (ANS ... ansa.it