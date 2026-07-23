tennisti guadagni economici minacce di scioperi e lamentele con gli slam il roland garros tende una mano

I tennisti hanno inviato richieste di miglioramenti economici e hanno minacciato scioperi, portando a tensioni con gli organizzatori dei tornei del Grande Slam. Tra le principali lamentele ci sono i premi in denaro, spesso ritenuti insufficienti, e le condizioni di partecipazione. Recentemente, il torneo di Parigi ha annunciato di voler collaborare per trovare soluzioni condivise, ma i giocatori continuano a insistere sulle loro richieste.

Negli ultimi mesi i tennisti si sono lamentati più volti con gli organizzatori dei tornei del Grande Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open), protestando per la suddivisione dei proventi economici, da loro ritenuta non equa e non corrispondere all’importanza che i giocatori ricoprono per la buona riuscita di una manifestazione sportiva. Il dialogo tra le parti si è intensificato e durante la kermesse disputata recentemente sui sacri prati londinesi si saranno arrivati a una possibile svolta. Gli organizzatori del Roland Garros avrebbero proposto a Larry Scott, il rappresentante dei giocatori, di voler condividere con i tennisti una quota dei ricavi dell’evento. 🔗 Leggi su Oasport.it

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