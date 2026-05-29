la grande occasione per gli altri tennisti al roland garros

Al Roland Garros, due favoriti sono assenti: uno potrebbe conquistare il primo titolo del Grande Slam, l’altro potrebbe ottenere il suo secondo. Questa possibilità si apre per i tennisti che non hanno ancora vinto uno Slam. La competizione prosegue senza le teste di serie più alte, lasciando spazio a nuove chance di vittoria. La partita si svolge sui campi in terra battuta, con i giocatori pronti a sfidarsi per la conquista del trofeo.

Senza Sinner e Alcaraz, possono vincere un torneo del Grande Slam per la prima volta; o per la venticinquesima, nel caso di Novak Djokovic Con l’inaspettata eliminazione di Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros, e con l’assenza per infortunio di Carlos Alcaraz, per la prima volta in quasi tre anni un tennista diverso da loro due vincerà un torneo del Grande Slam. L’ultima volta ci era riuscito Novak Djokovic agli US Open del 2023. Djokovic è anche l’unico, tra i tennisti rimasti, ad aver vinto uno Slam in passato; ne ha vinti 24, più di tutti gli altri. Non sarà facile, comunque, per Djokovic, che prima del Roland Garros non aveva vinto alcuna partita sulla terra rossa nel 2026. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Saint or sinner The inevitable question Jannik Sinner had to face at Roland-Garros

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