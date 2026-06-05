Il montepremi record del Roland Garros 2026 a confronto con gli altri Slam Quanto guadagna chi vince tra Cobolli e Arnaldi
Il montepremi del Roland Garros 2026 ha raggiunto un record rispetto agli altri tornei Slam. La cifra complessiva in palio supera quella delle edizioni precedenti, con premi in denaro più elevati per i vincitori. Tra i giocatori italiani in gara, Cobolli e Arnaldi si contendono il titolo, ma i premi per il singolo vincitore sono stati confermati in linea con gli altri Major. La finale si avrà nelle prossime settimane, con attenzione alle cifre che premiano il vincitore.
Parigi, 5 giugno 2026 - Il Roland Garros 2026 entra nella sua fase decisiva con una doppia notizia destinata a far sorridere il tennis italiano. Da una parte c'è un montepremi mai così ricco nella storia dello Slam parigino; dall'altra la certezza di avere un finalista azzurro, visto che oggi nella semifinale della parte bassa del tabellone si sfideranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Una sfida che vale la finale, ma che dal punto di vista economico ha già garantito a entrambi un assegno di tutto rispetto. epa13013720 Flavio Cobolli of Italy celebrates winning his Men's quarterfinal match against Felix Auger Aliassime of Canada at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 03 June 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Roland Garros 2026: montepremi record da 61,7 milioni, tutti i premi turno per turno • Il Roland Garros 2026 mette in palio 61,7 milioni di euro (+9,53%). Il vincitore incassa 2,8 milioni, aumenti su qualificazioni e primi turni del tabellone principale. x.com
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Roland Garros 2026's record prize money compared to other Grand Slams. How much will the winner, between Cobolli and Arnaldi, earn?Paris distributes €61,7 million, nearly 10% more than in 2025. The winner will earn €2,8 million. And Italy celebrates two semifinalists. sport.quotidiano.net