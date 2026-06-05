il montepremi record del roland garros 2026 a confronto con gli altri slam quanto guadagna chi vince tra cobolli e arnaldi

Notizia in breve

Il montepremi del Roland Garros 2026 ha raggiunto un record rispetto agli altri tornei Slam. La cifra complessiva in palio supera quella delle edizioni precedenti, con premi in denaro più elevati per i vincitori. Tra i giocatori italiani in gara, Cobolli e Arnaldi si contendono il titolo, ma i premi per il singolo vincitore sono stati confermati in linea con gli altri Major. La finale si avrà nelle prossime settimane, con attenzione alle cifre che premiano il vincitore.