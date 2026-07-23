La tendenza Bro Brows, che riguarda la cura delle sopracciglia maschili, sta crescendo in popolarità. I servizi dedicati non si limitano più alla rimozione di peli superflui, ma includono interventi mirati a modellare e valorizzare l’architettura del viso. La cura delle sopracciglia diventa così una questione di stile e attenzione all’aspetto, con richieste sempre più frequenti da parte degli uomini.

Tendenza Bro Brows: i servizi per sopracciglia al maschile sono sempre più richiesti Non si tratta più soltanto di eliminare qualche pelo fuori posto, ma di comprendere l’architettura del viso e valorizzarne i tratti attraverso una remise en beauté mirata delle sopracciglia maschili. Secondo Claudia Milia, brow artist e co-founder di Plumes Lash & Brow, «negli ultimi anni è cresciuta in modo evidente la richiesta maschile di servizi specializzati per le sopracciglia: uomini sempre più informati e curati cercano professionisti capaci di rispettare le caratteristiche specifiche del volto maschile. Il cliente uomo non cerca una sopracciglia genericamente impeccabile, ma aspira a un risultato naturale che mantenga forza e identità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tendenza Bro Brows: le sopracciglia (curatissime) diventano una questione e un'ossessione maschile

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