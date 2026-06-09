Le collezioni P E 2026 confermano il dominio della tendenza sheer dove le trasparenze diventano linguaggio estetico centrale
Le collezioni per la primavera-estate 2026 mostrano un forte ricorso alla tendenza sheer, con capi caratterizzati da trasparenze evidenti. Questa scelta stilistica si afferma come elemento principale e distintivo delle nuove proposte, con tessuti trasparenti che assumono un ruolo centrale nell’estetica delle collezioni. La presenza di trasparenze si manifesta in vari modelli, contribuendo a definire un mood estetico predominante per la stagione.
Le collezioni PE 2026 confermano il dominio della tendenza sheer, dove le trasparenze diventano linguaggio estetico centrale. Organze impalpabili, tulle stratificati e pizzi leggeri costruiscono una narrazione che oscilla tra sensualità e leggerezza, ridefinendo il confine tra corpo e abito. La trasparenza non è più solo provocazione, ma sofisticata strategia di styling che valorizza costruzione sartoriale e dettagli decorativi. GUARDA LE FOTO Trasparenze over 50: i look delle star da copiare. Chanel propone un abito lungo etereo, attraversato da ricami floreali delicati e impreziosito da fiori tridimensionali che sbocciano sulla gonna, enfatizzando un romanticismo scultoreo in chiave contemporanea. 🔗 Leggi su Amica.it
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