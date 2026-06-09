le collezioni p e 2026 confermano il dominio della tendenza sheer dove le trasparenze diventano linguaggio estetico centrale

Le collezioni PE 2026 confermano il dominio della tendenza sheer, dove le trasparenze diventano linguaggio estetico centrale. Organze impalpabili, tulle stratificati e pizzi leggeri costruiscono una narrazione che oscilla tra sensualità e leggerezza, ridefinendo il confine tra corpo e abito. La trasparenza non è più solo provocazione, ma sofisticata strategia di styling che valorizza costruzione sartoriale e dettagli decorativi. GUARDA LE FOTO Trasparenze over 50: i look delle star da copiare. Chanel propone un abito lungo etereo, attraversato da ricami floreali delicati e impreziosito da fiori tridimensionali che sbocciano sulla gonna, enfatizzando un romanticismo scultoreo in chiave contemporanea. 🔗 Leggi su Amica.it

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