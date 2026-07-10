Michelle Hunziker ha scelto i costumi bianchi come tendenza moda mare per il 2026, diventando un must dell’estate. I post e le storie di vip italiani e internazionali mostrano che le vacanze sono cominciate, con attenzione particolare ai look di Hunziker. Recentemente, ha condiviso momenti del matrimonio della figlia maggiore, evento che ha segnato un momento speciale nella sua vita. La sua scelta di stile ha attirato l’attenzione come esempio di tendenza estiva.

Guardando i post e le storie dei vip nostrani e non, possiamo dire che le vacanze sono ufficialmente iniziate. Tra le più attese ci sono quelle di Michelle Hunziker che recentemente ha vissuto un momento privato molto emozionante, il matrimonio della primogenita Aurora. Una tre giorni di festeggiamenti a cui la showgirl svizzera si è preparata concedendosi qualche momento di relax al mare o in piscina. I fan della conduttrice e i più attenti appassionati di moda non si sono fatti sfuggire l’outfit di Michelle che per questa estate ha deciso di cavalcare in pieno le tendenze e di sfoggiare costumi bianchi. Nonostante il total white in spiaggia sia un evergreen che ogni anno viene riproposto, l’ estate 2026 ha deciso di eleggerlo la nuance della stagione. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Michelle Hunziker detta la tendenza moda mare 2026. I suoi costumi bianchi sono l’ossessione dell’estate

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