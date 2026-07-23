Durante l’ultima puntata di Temptation Island, il conduttore si è commosso durante il secondo falò di Diamante, che era con il suo fidanzato da 16 anni. Il conduttore, visibilmente emozionato, ha detto di aver capito i propri blocchi emotivi. La scena si è conclusa con lacrime e un momento di forte intensità tra il conduttore e i partecipanti.

Nell’ultima puntata del reality di Canale 5 il conduttore si emoziona durante il secondo falò di Diamante, legato da 16 anni a Bernadette, in un momento molto intenso. Durante il secondo falò di Diamante a Temptation Island, Filippo Bisciglia non è riuscito a trattenere la commozione e si è l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Temptation Island, Filippo Bisciglia in lacrime al falò di Diamante, il fidanzato: "Ho capito i miei blocchi"

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